اليوم.. صدام قوي بين ناشئات السلة ومالي في نهائي بطولة أفريقيا

يلتقى اليوم الأربعاء منتخب ناشئات مصر لكرة السلة مع نظيره منتخب مالي في نهائي البطولة الأفريقية للناشئات تحت 18 سنة ، و التى تقام فى الخامسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء ، بصالة ستاد القاهرة، حيث تختتم البطولة اليوم .

وتثق رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، ورئيس بعثة ناشئات مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية دون 18 عاما، في قدرة المنتخب على التتويج بالبطولة بعد النجاح في التأهل للمونديال،.

وقالت الغنام:حققنا الهدف الأساسي ببلوغ نهائيات كأس العالم، ويتبقى هدف مهم وكبير وهو تحقيق لقب بطولة أفريقيا، لذا لن نبالغ في الفرحة، وأثق في قدرة منتخب الناشئات

على التتويج بالبطولة لما يضمه من عناصر متميزة، ولابد من الإشادة بالمدرب مصطفى هدهود وباقي الجهاز الفني لنجاحهم في تحقيق الهدف المطلوب بالوصول للمونديال.

وقال الدكتور مصطفى هدهود مدرب المنتخب:كنا على قدر المسئولية، ونجحنا في التأهل لكأس العالم، بالرغم من الظروف الصعبة التي واجهناها، مثل إصابة المدير الفني شريف عزمي بفيروس "كورونا"، واللاعبة فريدة تامر، وإصابة هالة ياسين أحدى اللاعبات الأساسيات في الفريق، وسنقاتل في من أجل تحقيق اللقب أمام مالي والتتويج بالكأس..

وكان منتخبي مالي ومصر قد نجحا في بلوغ كأس العالم على

مستوى الناشئات، بعد فوز مالي على مصر مرتين 64/36، و68/55، وكذلك على السنغال 74/39،و61/37، فيما لم تمنع خسارة منتخب مصرامس أمام السنغال 67/64 من التأهل نتيجة لفوز مصر في اللقاء السابق بين المنتخبين 54/48.

ويلتقى منتخب الناشئين مع نظيره غينيا لتحديد المركزين الثالث والرابع ، فى الثالثة مساءا ، على أن تقام مواجهة أخرى بين منتخب مالي و نظيره السنغالي في المباراة النهائية للبطولة بمنافسات الناشئين ، بعد نجاحهما في التأهل لكأس العالم، عند الثامنة من مساء اليوم أيضا.

ويشارك في البطولة منتخبات مالي والسنغال وغينيا، ومصر المستضيفة، على مستوى الناشئين ، وفيما يخص الناشئات فتضم البطولة مصر والسنغال ومالي ، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في البطولة لكأس العالم لكرة السلة.

ويتولى إدارة البطولة محمد فتحي وخالد القوصي، عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.