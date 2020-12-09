الامارات | ابنة مارادونا تسب محامي الأسطورة الراحل

شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة مارادونا تسب محامي الأسطورة الراحل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هاجمت ابنة الأسطورة العالمية الراحل، الأرجنتيني دييغو مارادونا، المحامي الخاص لوالدها، ماتياس مورلا. وقالت صحيفة "الصن" البريطانية إن الابنة الكبرى لمارادونا، دالما (31 عاما) رفضت ما قالت إنها ادعاءات لا أساس لها تحدث بها مورلا قبل أيام، حين تبين من خلال رسائل "واتس أب" له أنه قال بأنه تم منعه من حضور جنازة مارادونا، وأن العائلة تعامله بطريقة غير لائقة.

في المقابل قامت دالما بتوجيه نعت غير لائق للمحامي من خلال حسابها في "إنستغرام" وقالت عن مورلا "إنه يتحدث عن الأسطورة باعتباره أفضل صديق له، والحقيقة أن هذا المحامي إنسان جبان. واستخدمت دالما كلمة بالإسبانية غير لائقة تماما.

ولم تكن دالما يوما على وفاق مع المحامي، أو حتى مع والدها الراحل، خاصة بعد انفصاله عن والدتها كلاوديا فيلافان. ولطالما اتهمت ابنة مارادونا المحامي بأنه يخفي الكثير من الأسرار المالية عن العائلة.

يذكر أن الثروة الطائلة التي تركها الأسطورة الراحل الذي توفي قبل أسبوعين في منزله بضواحي العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس على إثر أزمة قلبية، ستثير الكثير من الجدل والنزاع القانوني، خاصة وأن مورلا هو المحامي الخاص، وهو الذي سيكون في خضم عملية توزيع الارث، بينما في المقابل كان لدى مارادونا عائلة كبيرة، بحكم زيجاته الكثيرة.

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