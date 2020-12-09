شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال المجموعة (5): تشيلسي يحافظ على سجله الناصع.. ورقم مغربي مميز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حافظ تشيلسي على سجله دون خسارة في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن تعادل على ملعبه بنتيجة 1-1 ضد فريق كراسنودار الروسي في ختام مرحلة المجموعات بالمسابقة.

ورفع تشيلسي من رصيد نقاطه إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب، في حين عزز كراسنودار من موقعه في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 5 نقاط، ليتحول النادي الروسي للمشاركة في الأدوار الإقصائية بمسابقة الدوري الأوروبي.

وافتتح النادي الروسي التهديف في المباراة عن طريق الفرنسي ريمي كابيلا الذي سجل ثاني هدف في شباك البلوز في المسابقة هذا الموسم بعد أن كان النادي الإنجليزي قد استقبل هدف وحيد في مبارياته الـ 5 الأولى من المجموعة.

وعدل لاعب الوسط الإيطالي جورجينهو النتيجة من خلال ركلة جزاء، هي الركلة العاشرة التي يتحصل عليها تشيلسي في مختلف البطولات هذا الموسم، وهو عدد لم يحصل أي نادي من البريميرليج على أكثر منه خلال الموسم الحالي.

وفشل الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا في الحفاظ على نظافة شباكه في أول مباراة يلعبها بدوري الأبطال هذا الموسم، ليكون قد تلقى سابع الأهداف في مختلف البطولات مع تشيلسي هذا الموسم (في مباراته الرابعة فقط) وهو العدد الذي يساوي ما تلقاه الحارسين الأخرين في الفريق مجتمعين، إدوارد ميندي وويلي كاباييرو، خلال 15 مباراة لعباها هذا الموسم.

وفي المباراة الأخرى من المجموعة، ودع استاد رين الفرنسي المسابقات الأوروبية هذا الموسم مع تلقيه الهزيمة الخامسة على التوالي، بعد سقوطه على ملعبه بنتيجة 3-1 ضد نادي إشبيلية الذي كان ضمن التأهل لدور الـ 16 من خلال احتلاله المركز الثاني في المجموعة برصيد 13 نقطة.

وشهدت المباراة مشاركة الثلاثي المغربي، يوسف النصيري، ياسين بونو وإسامة إدريسي بشكل أساسي مع الضيوف، مع تألق الأول الذي سجل هدفين من أهداف فريقه الـ 3 في المباراة.

وجاء مشاركة المدافع المغربي نايف أكرد مع الفريق الفرنسي في أخر 20 دقيقة من المباراة لتكون هذه هي أول مباراة في تاريخ دوري أبطال أوروبا تشهد مشاركة 4 لاعبين مغاربة في نفس التوقيت على أرض الملعب.