شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حالة إبراهيم حسن الصحية بعد تعرضه لحادث مروري (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» لقطات «فيديو» للكابتن إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندرى ونجم منتخب مصر السابق، داخل المستشفى بعد تعرضه لحادث مروري بكورنيش الإسكندرية.

وتعرض إبراهيم حسن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لحادث تصادم مروري بمنطقة لوران بكورنيش الإسكندرية.

وتوضح اللقطات التي نشرها محمد السيد مجاهد، رئيس نادي سيدي بشر الرياضي في الإسكندرية، عبر صفحته الشخصية بـ «فيسبوك» ظهور «إبراهيم» برفقة توأمه حسام حسن بأحد المستشفيات الخاصة في الإسكندرية، واستقرار حالته الصحية وعدم تعرضه لأي جروح أو كسور.

وأفاد مصدر مسؤول بالجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري بأن: «إبراهيم تعرض لحادث إثر اصطدام سيارته بالرصيف وجرى نقله للمستشفى بواسطة سيارة إسعاف لعمل الفحوصات والأشعة اللازمة للاطمئنان على حالته الصحية».

وأضاف المصدر لـ «المصرى اليوم» أن التقارير الطبية للمستشفى أفادت بأن حالة مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندرى مستقرة، وأنه تحت الملاحظة لضمان الاطمئنان على حالته الصحية.

يذكر أن الكابتن إبراهيم حسن وشقيقه حسام حسن يقودان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري منذ أكتوبر الماضي.

استقرار الحالة الصحية لابراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندرى

استقرار الحالة الصحية لابراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندرى

استقرار الحالة الصحية لابراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندرى

استقرار الحالة الصحية لابراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندرى