شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يخضع لـ «رابيد تيست» استعدادًا لمواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع فريق الكرة الأول بنادى أسوان، بقيادة سامى الشيشينى مدرب الفريق، اليوم الأربعاء، لاختبار «رابيد تيست» للكشف عن فيروس كورونا، استعدادًا لمباراة إنبى المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز في ثوبها الجديد، حيث يطمح تماسيح النيل إلى تحسين أوضاعهم بالدورى بعد تحقيق حلم البقاء في الموسم الماضى.
ونجحت إدارة الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، في ضم 25 لاعباً لأبناء الجنوب وذلك بعد التعاقد مع عمرو الحلوانى ظهير أيسر حرس الحدود السابق، ومحمد جمال بيبو وجون أفيرى، إسلام صالح، محمود شبانة، اليمنى عمر الداحى لاعب وسط، والمهاجم النيجيرى ألكو محمد باله، عمر رضوان، أحمد دحروج الظهير الأيسر لبترول أسيوط، محمد أسامة، عمر يوسف، خالد وليد، أحمد سعيد أوكا ومحمد العشرى، وأحمد أيمن الظهير الأيمن للنجوم، وسبقهم كل من، عبدالوهاب إسماعيل، محمد سوستة، من المقاولون العرب، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم، محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم، إسلام سرى.
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