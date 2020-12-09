شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفقد أحدث صفقاته أمام المصري في افتتاح الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أكرم عبدالعزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، إن أحمد مصطفى جناح وصانع ألعاب الفريق، تأكد غيابه عن مواجهة المصرى البورسعيدى في أول جولات مسابقة الدورى المحلى، ويلتقى الفريقان الأحد المقبل في ديربى خط القنال باستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولى أرى بابل، والجزائرى رضوان شريفى، والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق، ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى، والتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق، واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى، بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.