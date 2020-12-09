شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يقدم الصفقات الجديدة فى مؤتمر صحفي اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد نادي المقاولون العرب مؤتمرًا صحفيًا في الثانية عشرة ظهر اليوم الأربعاء، لتقديم الصفقات الجديدة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ويحضر المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، وعماد النحاس المدير الفني، لتقديم الصفقات الجديدة والحديث عن خطط النادي قبل انطلاق الموسم الجديد.
وضم المقاولون العرب 10 صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفى وهم: أحمد شكرى، خالد الحسينى، أحمد كابوريا، محمد حمدى زكى، أحمد داودا، وسيم النغموشى، هيثم الجوينى، احمد عبدالعزيز، باسم على، وأحمد مجدى.
ويستعد المقاولون لمواجهة نادى الزمالك في أول مباراة بمسابقة الدورى الممتاز الجديد المقرر انطلاقه يوم السبت المقبل.
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