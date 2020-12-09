شكرا لقرائتكم خبر عن نجم سلة الأهلي: هدفنا الفوز على الزمالك.. والسير على خطى فريق كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو الجندي، لاعب الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي، أن جميع اللاعبين في حالة تركيز شديد قبل مواجهة الزمالك، ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط، لحساب دور الثمانية.

وقال الجندي إنه واجه الزمالك في العديد من المباريات، لكن هذه المرة لديه شعور مختلف، خاصة أن المواجهة ستكون «الديربي» الأول له بعد انضمامه لصفوف الأهلي مطلع الموسم الجاري، معربا عن أمله في أن يكون التوفيق حليف الفريق في هذه المباراة.

وأشار إلى أن أشرف توفيق المدير الفني للفريق، يجهز جميع اللاعبين بجمل فنية وتكتيكية؛ من أجل زيادة التفاهم والانسجام قبل اللقاء المرتقب وفق البرنامج الفني والبدني الذي وضعه لفترة التوقف الدولية.

وأكد أنه لم يجد مشكلة في دخول الأجواء في النادي بفضل الروح المتميزة التي تجمع أفراد الفريق والجهاز الفني، مشيرا إلى أنه حريص على الظهور بشكل جيد والمشاركة بشكل فعال في المباريات المقبلة.

واختتم عمرو الجندي تصريحاته بالتأكيد على أنه سيسعى جاهدًا للمساهمة في التتويج بالبطولات وإسعاد جماهير النادي الأهلي، وتحقيق الثلاثية هذا الموسم والسير على خطى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.