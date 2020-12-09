شكرا لقرائتكم خبر عن الوديات سلاح الأهلي قبل مواجهة الزمالك في قمة كرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أشرف توفيق، المدير الفني لفريق كرة السلة بالنادي الأهلى أن الفريق سيخوض مباراتين وديتين، في إطار استعدادات الفريق لمباراة الزمالك يوم 17 ديسمبر.

وأضاف أنه يعمل على تجهيز اللاعبين في العشرة أيام القادمة، قبل تلك المباراة، مؤكدًا أن هدفه وصول اللاعبين إلى الانسجام المطلوب قبل استئناف الموسم.

وأشار إلى أن الفريق يكثف تدريباته في هذه المرحلة، بعد عودة اللاعبين الدوليين إلى الفريق، عقب نهاية مشاركاتهم مع منتخب مصر الأول لكرة السلة.

من ناحية أخرى أكد توفيق سعادته البالغة بالإنجاز الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بتحقيق الثلاثية في الموسم المنقضي، موجهًا التهنئة إلى مجلس الإدارة وقطاع كرة القدم على هذا الإنجاز الكبير، الذي يفخر به كل منتمٍ للأهلي.