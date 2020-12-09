شكرا لقرائتكم أمير عبد الحميد: عدم مصطفى شوبير إعارة قرار صائب.. وعودة صبحى للإسماعيلى للتكريم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلى الأسبق، أن استمرار مصطفى شوبير فى القلعة الحمراء وعدم إعارته قرار صائب للغاية، مؤكداً أن عودة محمد صبحى للإسماعيلى ستكون بنسبة 50 % للتكريم ، وقال أمير عبد الحميد فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" مصر حالياً تمتلك وفرة من الحراس المميزين بخلاف فترة سيطرة عصام الحضرى على حراسة العرين سواء الاحمر أو المنتخب ، لان الحضرى كان بيلعب كويس وعنده خبرة وفرصة ظهور أى حارس بجانبه كانت صعبة".

ويضيف أمير عبد الحميد :" حالياً لدينا أكثر من حارس متميز على رأسهم محمد الشناوى ثم محمد أبو جبل وجنش وعلى لطفى ، وفى رأيى قرار اعارة محمد صبحى حارس الزمالك للإتحاد السكندرى صائب حتى يشارك بصفة مستمرة قبل اوليمبياد طوكيو ولايخسر موقعه فضلا عن ان الزمالك لديه حراس مميزون أخرون".

وأكمل أمير عبد الحميد :" أؤيد قرار الأهلى بإستمرار مصطفى شوبير وعدم خروجه للإعارة لانه حتماً سوف يحتاجه المارد الاحمر مع الشناوى وعلى لطفى ، خاصة أن عنده شخصية وثقة الحارس الذى يحمى عرين الاهلى".

وعن عودة محمد صبحى للإسماعيلى قال أمير عبد الحميد :" فى رأيى هيا بنسبة 50 % للتكريم و 50 % لحاجة الفريق لجهوده والمرحلة المقبلة سوف تحسم استفادة الاسماعيلى من جهود محمد صبحى".

وعن رحيل عامر عامر عن الانتاج الحربى علق أمير عبد الحميد :" لو عامر خد رأيى كنت هقوله كمل فى الانتاج لو الدنيا مستقرة معاك وبتلعب وبتاخد فلوسك لكن لو بيدور على الماديات ومشى عشان كدا يبقى قرار خاطىء".

بعيداً عما سبق ، فتح مسئولو الأهلي خط اتصالات مع سفارة مصر فى النيجر من أجل التنسيق والترتيب لرحلة المارد الأحمر للنيجر لمواجهة بطلها فريق سونيدديب في انطلاقة مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وتحدث مسئولو الأهلي مع نظرائهم في سفارة مصر بالنيجر عن عدة أمور تتعلق بملعب المباراة ودرجة الحرارة والإقامة ورحلة الطيران وغيرها من الأمور المهمة في هذه الرحلة الأولي للأهلي في النسخة الجديدة من البطولة الأفريقية .

وطلب بيتسو موسيماني من جهازه المعاون إعداد تقرير شامل عن فريق سونيديب بطل النيجر قبل مواجهة الفريقين أحد يومى 22 أو 23 ديسمبر الجارى فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، ويرغب موسيمانى فى الاستعداد الجيد لرحلة الفريق فى النيجر ومعلومات عن المنافس الذى صعد لهذا الدور على حساب فريق مقديشو الصومالي بالفوز عليه بثنائية نظيفة في النيجر والتعادل سلباً في الصومال بدور الـ64 للبطولة.