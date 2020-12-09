شكرا لقرائتكم مختار مختار يحفز لاعبي الإنتاج الحربى قبل الظهور الأول فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكثف مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى جلساته التحفيزية مع لاعبى فريقه لحثهم على الفوز فى المباراة الأولى بالدوري أمام سيراميكا كليوباترا والمقرر لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبلة على ستاد الاهلى والسلام بالجولة الاولى لمسابقة الدوري العام ، حيث طالب مختار مختار الصفقات الجديدة ببذل قصارى جهدهم لحجز مكان أساسى فى تشكيلة الفريق .

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.

ورحل عن الانتاج الحربى سبعة لاعبين هم أحمد شديد قناوى الذى انتقل للمصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق، وعامر عامر الذى انتقل لسيراميكا كليوباترا ، ومحمود البدرى الذى انتقل لسموحة فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإنتاج، وموسى دياورا الذى وقع للبنك الأهلى ومحمد عادل الذى انضم للإسماعيلى، بجانب الثنائى محمد رجب وكريم لالا الذين تم توجيه الشكر لهم بنهاية الموسم.

وتعاقد الإنتاج الحربي مع 11 صفقة بالميركاتو الصيفى هى إسلام جابر مدافع الداخلية وأحمد حسن مكي مهاجم سموحة السابق وحسن ياسين لاعب منتخب السويس، بجانب التعاقد مع محمد الشبينى لاعب حرس الحدود لمدة أربعة مواسم وطارق أبو العز الظهير الايسر لأسوان لمدة 3 مواسم، ضمن خطة تدعيم مركز الظهير الأيسر عقب رحيل أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر السابق للفريق لصفوف المصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر ، بجانب التعاقد مع محمد عبد الفتاح تاحا مدافع حرس الحدود فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم ، بالاضافة للتعاقد مع أحمد حسن كوكا لاعب كوكاكولا لمدة ثلاثة مواسم بجانب التعاقد مع محمد رمضان حاوى مصر المقاصة لمدة موسمين، بالإضافة لبدر موسى مهاجم رفح الفلسطيني لمدة ثلاثة سنوات وبجانب التونسى رفيق الكامرجى مهاجم فريق اتحاد تطاوين التونسي ولاعب فريق الترجي السابق بجانب استعارة محمد الشحات الشهير بـ"الحضرى" لمدة موسم من سيراميكا.