شكرا لقرائتكم شوبير يكشف كواليس اجتماع موسيمانى مع لاعب الأهلي بعد التتويج بالكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس اجتماع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى مع لاعبيه عقب العودة من الراحة بعد التتويج بكأس مصر البطولة الثالثة هذا الموسم ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم:" موسيمانى فاجىء اللاعبين بإجتماع ومران عنيف استعداداً لمصر المقاصة فى إفتتاحية الدوري".

وتابع شوبير:" موسيمانى تشعر أنه أصبح يفهم المصريين فلقد قال للاعبيه فى الاجتماع عايزكو تركزوا فى الدوري ، ومحدش يفكر فى السوبر الافريقى أو المحلى طالما لم يتحدد موعدهم ونعرف متى سنلعبهم ، الناس فى مصر بتنسى بسرعة ولو حققوا نتائج وحشة فى الدوري محدش هيفتكر الثلاثية ، لازم نركز الفترة دى وناخد الامور بجدية وكفاية احتفالات لحد كدا".

ويناقش الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مع لجنة التخطيط للكرة بالنادي لائحة الفريق المالية قبل انطلاق الموسم الكوري الجديد لرغبة المدير الفني في وضع العديد من النقاط الجوهرية والتحفيزات الخاصة باللاعبين للحفاظ على مسيرة الانتصارات المحلية والقارية التى حقهها الفريق هذا الموسم بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري المحلي وكأس مصر .

ويبحث موسيماني مع لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف ومعهم محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على فريق الكرة ملف اللائحة المالية للفريق قبل انطلاق الموسم المحلي الجديد بمواجهة مصر المقاصة الأحد المقبل في الجولة الإولى للدوري، ويرغب موسيماني في وضع العددي من البنود الخاصة بالثواب والعقاب على اللائحة من أجل تحفيز المُجتهد وعقاب أي لاعب يتهاون في القيام بدوره.