شكرا لقرائتكم خبر عن جودو الإمارات يستعد بالماسترز لدورة طوكيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

وافق مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي على المشاركة في بطولة الأساتذة (ماسترز) بالدوحة للجودو التي تقام خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير المقبل بإشراف الاتحاد الدولي، والتي تشهد مشاركة أفضل 36 رياضياً في قائمة التصنيف العالمي لكل فئة من أوزان البطولة الكبرى، وستحدد أسماء المشاركين في البطولة بشكل نهائي عقب بطولة إفريقيا للكبار التي تقام الأسبوع المقبل في مدغشقر والتي تحدد التصنيف النهائي لعام 2020 للمجموعة الإفريقية.

يذكر أن قائمة التصنيف الدولي للاعبي منتخب الإمارات تضم كلاً من فيكتور الذي احتل المركز الخامس في بطولة ماسترز تشينغداو الصينية لعام 2019 وإيفان الذي يشارك لأول مرة، وتمثل تلك البطولة التي تضم أبرز المصنفين فرصة إعداد مثالية لهما للمشاركة في دورة طوكيو الأولمبية التي تنطلق 23 يوليو القادم، والتي تأجلت من الصيف الماضي بسبب كورونا.

وثمّن الدرعي جهود الاتحاد الدولي للجودو برئاسة ماريوس فايزر وإدارته للعمل بكفاءة عالية خلال فترة جائحة كورونا، حيث استمرت الأنشطة والفعاليات عن بعد عبر الإنترنت ، مما زاد من الشغف بالجودو على مستوى الجنسين ، وقد كرس بذلك حقيقة ومعنى المساواة لأن دورة الألعاب الأولمبية القادمة في طوكيو التي تقام العام المقبل ستكون المشاركة فيها مناصفة بنسبه 50٪ للرجال و 50٪ للنساء .

يذكر أن بطولة الدوحة ماسترز 2021 ستقام بمشاركة 10 دول: الإمارات، أستراليا، النمسا، كندا، تشاد، اليونان، إيرلندا، قيرغزستان، سويسرا وتركمانستان، بالإضافة إلى قطر المضيفة.