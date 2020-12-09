شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم يسعى لرد الاعتبار أمام البركان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين - عاطف صيام يتطلع العين إلى رد اعتباره أمام عجمان من الخسارة التي ألحقها به قبل أيام قليلة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث يقابله اليوم في انطلاقة الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، ولا يحتمل الفريق أي خسائر أخرى بعد الغضب الجماهيري الكبير من الأداء والنتائج السلبية، لذلك فإن «نجوم الزعيم» سيقاتلون للفوز وحصد النقاط الثلاث.

من جانبه قال مهاجم العين «الدولي» التوجولي لابا كودجو: يدرك الجميع أننا نمر بمرحلة صعبة وهو ما يتطلب منا مضاعفة الجهود والعمل الجاد للخروج من الأزمة من أجل العودة القوية التي تلبي تطلعات العيناوية، وبالطبع مواجهة عجمان في الدوري تختلف عن المباراة التي لعبناها أمامه في الكأس ويجب علينا التعلم من الأخطاء وأن نلعب بروح الفريق الواحد بكل عزيمة وإصرار حتى نحقق النتيجة المطلوبة.

وأضاف: نعلم أن جماهيرنا غير راضية عن الفريق ونحن كذلك بكل تأكيد، ولكن نعدهم بأننا سنبذل قصارى جهدنا وإظهار أفضل ما عندنا حتى نصحح المسار.



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