ميسي يتلاعب بـ رونالدو في ليلة سقوط برشلونة أمام يوفنتوس

قام قائد برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بمراوغة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، وذلك خلال لقاء فريقيهما الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء، ضمن مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وتحصل ميسي على الكرة في إحدى الهجمات المرتدة لبرشلونة في الشوط الأول، فحاول رونالدو، الذي عاد لمساندة زملائه في الدفاع، استخلاصها من "البرغوث"، لكن الأخير تلاعب بالنجم البرتغالي، بعدما موهه بجسده قبل أن يدفع الكرة في الاتجاه المعاكس ويتخلص من "الدون" في رمشة عين.
وأظهرت اللقطة ميسي وكأنه يتألم بعد المراوغة، لكنه واصل بعد ذلك اللعب بدون أي مشاكل.
يشار غلى أن مباراة برشلونة ويوفنتوس، والتي أقيمت على ملعب "كامب" نو"، قد انتهت بفوز "البيانكونيري" بثلاثية نظيفة، منها ثنائية لرونالدو من ركلتي جزاء، لينتزع اليوفي صدارة المجموعة السابعة.
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