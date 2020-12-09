شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يعقد جلسات تحفيزية فى الإنتاج الحربى قبل الظهور الأول فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى جلساته التحفيزية مع لاعبى فريقه لحثهم على الفوز فى المباراة الأولى بالدوري أمام سيراميكا كليوباترا والمقرر لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبلة على ستاد الاهلى والسلام بالجولة الأولى لمسابقة الدوري العام، حيث طالب مختار مختار الصفقات الجديدة ببذل قصارى جهدهم لحجز مكان أساسى فى تشكيلة الفريق.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى احتل بها المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.