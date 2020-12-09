التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بأبطال أوروبا

يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني في تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء بنظيره بوروسيا مونشنجلادباخ الأوكراني ، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات ببطولة

ومن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد بقيادة مديره الفني زين الدين زيدان، المباراة بتشكيل مكون :..

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: ميندي ، راموس ، فاران ، كارفاخال.

الوسط: كروس ، كاسيميرو ، مودريتش.

الهجوم: فينيسيوس ، بنزيما ، فاسكيز.

ويحتل ريـال مدريد الترتيب الثالث بالمجموعة برصيد 7 نقاط ، فيما يخوض الفريق الألماني اللقاء محتلاً الصدارة برصيد 8 نقاط .