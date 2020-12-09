اليوم.. صدام قوي بين الترسانة وبتروجت بدوري القسم الثاني

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت اليوم الأربعاء نظيره فريق الترسانة على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة في مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني .
موعد مباراة الترسانة وبتروجت
ومن المقرر أن تنطلق مباراة الترسانة ضد بتروجت في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.
فيما تكون مباراة الترسانة ضدبتروجت في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية .
موقف الترسانة وبتروجت من المباراة
ويدخل فريق بتروجت المباراة تحت بقيادة علاء عبد العال المدير الفني للفريق بحثًا عن الفوز مستغلًا الوضع على ملهعبه وهو يحتل وصافة مجموعة القاهرةبرصيد 4 نقاط .
بينما يدخل فريق الترسانة المباراة تحت قيادة علاء نوح ويسعي كلا الفريقين لمواصلة عروضه القوية خاصة مع تواجده في الصدارة برصيد 4 نقاط متساويًا مع بتروجت صاحب الوصافة بفارق الأهداف عن النصر بنفس الرصيد من النقاط. .
ويتطلع الشواكيش لتحقيق موسم جديد وغلق صفحة الموسم الماضي التي كانت مليئة بالهزائم وكان معرض أبناء حسن الشاذلي للهبوط لدوري القسم الثالث .
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