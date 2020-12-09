موعد مباراة بايرن ميونخ و لوكوموتيف موسكو والقنوات الناقلة

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها نقدم ، لكم موعد مباراة بايرن ميونخ الإلماني و لوكوموتيف موسكو الروسي علي ملعب أليانز أرينا مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا .
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موعد مباراة مباراة بايرن ميونخ ضد لوكوموتيف موسكو
تنطلق مباراة مباراة بايرن ميونخ و لوكوموتيف موسكو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
فيما تكون مباراة مباراة بايرن ميونخ و لوكوموتيف موسكو في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
في حين تكون مباراة مباراة بايرن ميونخ و لوكوموتيف موسكو في تمام الساعة الثنية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة مباراة بايرن ميونخ و لوكوموتيف موسكو
تذاع مباراة مباراة بايرن ميونخ و لوكوموتيف موسكو بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت المشفرة 5 بتعليق خليل البلوشي .
ويدخل بايرن المباراة وهو في صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة جمعهما من 5 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل في واحدة، فيما يحتل فريق لوكوموتيف موسكو المركز الرابع والاخير برصيد 4 نقاط جمعهما من فوز وتعادل وهزيمة في ثلاث مباريات .
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