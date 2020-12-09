اليوم .. ريـال مدريد يستضيف بوروسيا مونشنجلادباخ في مهمة تصحيح الأوضاع بأبطال أوروبا

يستضيف فريق ريـال مدريد الإسباني ، نظيره الألماني بوروسيا مونشنجلادباخ ، الليلة على ملعب ألفريد دي ستيفانو ، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر إقامة المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ، ويذاع عبر قناة "بي

إن سبورتس 1".ويحتل فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الترتيب الأول بالمجموعة برصيد 8 نقاط ، ثم يأتي الفريق الألماني في الترتيب الثالث برصيد 7 نقاط، فيما يأتي فريق شاختار دونيتسك الأوكراني وصيفاً بنفس رصيد الريـال.على جانب آخر أرسل نادي ريال مدريد الإسباني تهنئة رسمية للنادي الأهلي بمناسبة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

وقال بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد:" فلورنتينو بيريز رئيس النادي ينقل تحياته لادارتكم وجهازكم الفني واللاعبين والجماهير بهذا الانجاز".

ويتصدر ريال مدريد قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بالألقاب القارية.

يذكر أن النادي الأهلي سيشارك في كأس العالم للأندية في فبراير المقبل.