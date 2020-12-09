شكرا لقرائتكم شوبير: الزمالك يحتاج لوقفة صارمة لتعود القلعة البيضاء لمكانتها وريادتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد الإعلامى أحمد شوبير كثرة عدد أفراد لجنة الكرة بنادى الزمالك، مؤكداً أن القلعة البيضاء تحتاج لوقفة حتى تعود لمكانتها وريادتها، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :" الزمالك لديه التزامات وحصل على 40 مليون جنيه من الشركة الراعية وهيتصرفوا فى نصف ساعة خاصة أن المسئولين فى اللجنة الحالية بيفكروا فى تعديل عقود مصطفى محمد وشيكابالا وأوباما ودفع مقدم تمديد تعاقد فرجانى ساسى".

ويضيف شوبير:"لجنة الكرة بالزمالك عدد كتير جدا ، وفيها "مراضية" لنجوم كتير وهذا غير مطلوب ، فهناك قاعدة صحيحة تقول كلما قل العدد كثر الانتاج وكلما زاد العدد قل الانتاج ، كنت فى اتحاد الكرة وكان العدد كبير وكنا مثل "الديوك" لانتخذ قرار وكل واحد بكلمة ، وحضرت ترابيزة الجبلاية وكنا بعدد أقل وكان هناك فاعلية وقرارات إذن العبرة ليست بالكثرة وإنما بالفعل والعمل".

وأكمل شوبير:" لازم مسئولى الزمالك يكون عندهم توحيد للقرار ، ولازم المسئولين يدققوا فى كشوف الموظفين لأن فيها أخطاء كثيرة ، الزمالك نادى غنى بموارده ونجومه ومكانته ، ولكنه يحتاج لوقفة صارمة وقوية والكل يشيل ايده لان الزمالك لابناؤه فقط ، الوزير مشكور عين الناس المسئولية ولهم حق الادارة".

وأردف شوبير:"لازم كل نجوم الزمالك يساعدوا بقلب مفتوح وشكل محترم بعيد عن الشعارات والبيانات والفيديوهات ، والفريق تنتظره مباراة صعبة مع المقاولون العرب فى افتتاحية الدوري ، ودورنا الزمالك يعود لمكانته وريادته".

وأمهلت المحكمة الرياضية الدولية، الزمالك ومحمود كهربا جناح الفريق السابق والأهلى الحالى إلى جانب أفيش البرتغالى، 48 ساعة، لتقديم مذكرات الطعن فى القضية القائمة بين الأطراف الثلاثة والتى حكم فيها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لصالح الزمالك بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 32 مليونًا و800 ألف جنيه لصالح قلعة ميت عقبة، وبذلك سيكون يوم 10 ديسمبر الموعد النهائى لتقديم الطعون فى تلك القضية من جانب الأطراف الثلاثة ويتابع القضية جانب الزمالك، أحمد إبراهيم إدارى شئون اللاعبين مع المحامى الإيطالى سلفاتورى تشيفالى.