شكرا لقرائتكم الطويلة: الإسماعيلى سيدفع للنجوم 24 مليون جنيه وأتقدم بشكوى جديدة للفيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى محمد الطويلة رئيس نادى نجوم المستقبل اندهاشه الشديد من موافقة اتحاد الكرة على السماح للإسماعيلى بالقيد بالرغم من إيقافه، مؤكداً أن هناك خطأ من الجبلاية فى قيد لاعبي الإسماعيلى قبل غلق باب القيد الصيفى ، وقال الطويلة فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" الاسماعيلى سيدفع 24 مليون جنيه وليس 20 مليون لان الفوائد وقعت عليه لتأخره فى تسديد المستحقات الخاصة بعقوبة إبراهيم حسن ، الزمالك كان شريك للدراويش فى أزمة الصفقة ولكن دوره انتهى ولم اختصمه فى الشكوى لأن مشكلتى مع الإسماعيلى".

ويضيف محمد الطويلة :" مش فاهم ليه احنا الاتحاد الوحيد الذى يهدر الحقوق ، الفيفا واللوائح بتقول أن لجان الجبلاية لابد أن تمنح الاندية حقوقها وهذا لم يحدث بل بالعكس حدث خطأ وتم السماح للإسماعيلى بقيد ثلاثة لاعبين رغم عدم تسديده للغرامة المالية ، واتحاد الكرة أخطر الاسماعيلى بالعقوبة فى شهر مايو الماضى وتقدم الدروايش بالطعن وتم رفضه إذن كان لابد أن يتم تنفيذ القرار بعد مرور 30 يوماً لانه أصبح ملزماً".

وأكمل رئيس نجوم المستقبل :" سوف نشكو اتحاد الكرة للفيفا حال عدم حصوله على حكم نهائى والبت فى شكوانا ضد الإسماعيلى خلال الـ24 ساعة المقبلة ، خاطب المحامي الدولى، وأكد لى قوة موقفى وأنه فى حالة عدم رد اتحاد الكرة على شكوانا فسنقوم برفع دعوى فى المحكمة الرياضية، ونحصل على حكم بات بإيقاف الإسماعيلى والجبلاية".

وفى وقت سابق، قدم النادى الإسماعيلى طعناً للمحكمة الرياضية الدولية ضد قرار تغريمه 20 مليون جنيه فى أزمة اللاعب إبراهيم حسن، وتقدم المحامى السويسرى المكلف من الدراويش بإجراءات الطعن بناءً على تكليف من نصر عزام المحامى الدولى الذى كلفته إدارة الدراويش بالدفاع عن حقوق الإسماعيلى فى هذا الملف .

كانت لجنة شؤون اللاعبين فى اتحاد الكرة حكمت بأحقية النجوم فى 2.5 مليون جنيه، و500 ألف دولار، كجزء من قيمة الصفقة والشرط الجزائى المبرم فى عقد ثلاثى بين اللاعب والنجوم والإسماعيلى إبان انتقال اللاعب للدراويش، تضمن طعن نادى النجوم رفض الحصول على المبلغ الذى حددته لجنة شئون اللاعبين وهو 12 مليون جنيه، وأحقيته فى الحصول على مبلغ أكبر من ذلك.

ولعب إبراهيم حسن فى نادى النجوم قبل أن ينتقل إلى الإسماعيلى فى 2013 ومنه إلى الزمالك مطلع موسم 2018 – 2019