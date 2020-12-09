شكرا لقرائتكم شوبير يكشف كواليس صفقة سيرينو.. ويؤكد: الأهلى يطلب فتح القيد الشتوى مبكرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى أحمد شوبير استعدادات الأهلى للمشاركة فى كأس العالم للأندية ، مؤكداً أن المارد الأحمر سوف يطلب من الجبلاية فتح القيد الشتوى مبكراً لضم ثنائى هجومى حتى تكتمل صفوفه قبل الظهور فى هذا المحفل العالمى، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" الأهلي رفض لعبة الوقت التى مارسها عليه مسئولو صن دوانز بطل جنوب أفريقيا مقابل الاستغناء عن سيرينو ، ورفض دفع مبلغ 5 مليون دولار للحصول على اللاعب قبل غلق باب القيد الصيفى".

وتابع شوبير:" الأهلى عارف أنه الفترة دى معندوش أزمة ولكن بيحلم أن سيرينو يكون معاه فى كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل ، وقرر مسئولو الاهلى تقييم أحمد ياسر ريان فى هذه الفترة ومنحه الفرصة الكاملة للحكم على مستواه ومن ثم التفكير فى ملف رأس الحربة".

ويضيف شوبير:" الدور فى الأهلى على جيرالدو هو المرشح للرحيل بعد رحيل بادجى ، خاصة أن بانون ومعلول وديانج حاحزين أماكنهم بنجاح كبير ولانية للتفريط فيهم يتبقى جيرالدو وهو الاقرب للرحيل فى الشتاء ثم أجاى وهذا ليس لمستواه لأنه لاعب مميز ولكن لكثرة إصاباته فى الفترة الأخيرة".

وأردف شوبير :"الاهلى عايز يدخل كأس العالم كفريق لاينقصه شىء على الاطلاق ويفكر مسئولى الاهلى فى التقدم بطلب لإتحاد الكرة بفتح القيد الشتوى مبكراً من أجل قيد ثنائى جديد وهو الطلب المتوقع رفضه من مسئولو الجبلاية الذين وضعوا توقيتات محددة ونظام سوف يسير على الجميع ، الاهلى معذور ولكن اتحاد الكرة حقه تماماً تنظيم المسابقة بقواعد لاتتغير خاصة أن القيد الصيفى انتهى فى 6 ديسمبر وحددوا القيد فى الفترة من 15 فبراير وحتى 15 مارس".

ويناقش الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مع لجنة التخطيط للكرة بالنادي لائحة الفريق المالية قبل انطلاق الموسم الكوري الجديد لرغبة المدير الفني في وضع العديد من النقاط الجوهرية والتحفيزات الخاصة باللاعبين للحفاظ على مسيرة الانتصارات المحلية والقارية التى حقهها الفريق هذا الموسم بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري المحلي وكأس مصر .

ويبحث موسيماني مع لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف ومعهم محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على فريق الكرة ملف اللائحة المالية للفريق قبل انطلاق الموسم المحلي الجديد بمواجهة مصر المقاصة الأحد المقبل في الجولة الإولى للدوري، ويرغب موسيماني في وضع العددي من البنود الخاصة بالثواب والعقاب على اللائحة من أجل تحفيز المُجتهد وعقاب أي لاعب يتهاون في القيام بدوره.