شكرا لقرائتكم رسالة غامضة من نجم الإسماعيلي :"كفاية قلة احترام وتقدير لحد كده" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه عبد الرحمن مجدى نجم الإسماعيلى والمنتخب الأولمبى، رسالة غامضة عبر حسابه على انستجرام حيث قال :" أنا كدة عملت اللى عليا وزيادة وداخل على سنة مش بتكلم ، كفاية قلة تقدير واحترام لحد كدة ، وان شاء الله فى الوقت المناسب هوضح كل حاجة " ، ونجح عبد الرحمن مجدى فى خطف الأضواء بعد تألقه فى ودية المنتخب مع البرازيل، والتى فاز بها الفراعنة الصغار بهدفين مقابل هدف، وهو الفوز الأول فى تاريخ المنتخبات المصرية على السامبا، وقدم عبد الرحمن مجدى تابلوهات فنية رائعة خلال أحداث المباراة، كما تمكن من إهداء أحمد ياسر ريان تمريرة سحرية سجل منها هدف الفوز باللقاء.

عبد الرحمن مجدي لعب 31 مباراة مع الدراويش فى الموسم الماضى وسجل ثمانية أهداف وحصل على ركلة جزاء، كما يعد أفضل لاعبى الدراويش صناعة للفرص فى الايجيبشن ليج بإجمالى 45 فرصة واحدة منها تحولت لهدف، وحصد عبد الرحمن مجدى لقب أفضل لاعب فى الدوري قام بمرواغات صحيحة برصيد 122 مراوغة من أصل 179 بدقة 68 %.

عبد الرحمن مجدى من مواليد 12 سبتمبر 1997، وبدأ حياته الكروية فى قطاع الناشئين بنادى الترسانة حيث اكتشفه المدرب شاكر عبد الفتاح واقتنع بقدراته وقام بتصعيده للفريق الأول لكنه لم يشارك كأساسى، وعندما رحل شاكر عبد الفتاح عن الجهاز الفنى تولى على ماهر قيادة الشواكيش ووقتها حدثت أزمة بين اللاعب والمدير الفنى الجديد ليستبعده الأخير من صفوف الفريق.

ومرت فترة كان فيها عبد الرحمن بعيدا عن الفريق قبل أن يعود شاكر عبد الفتاح مجددا لقيادة الترسانة ومعه رجع اللاعب الشاب للفريق وساهم فى إنقاذه من الهبوط للدرجة الأدنى، لفت عبد الرحمن أنظار الإسماعيلى الذى خطفه بعد صراع مع المقاصة، وبات حاليا من نجوم الدراويش بعدما تطور بشكل سريع وبات الحل الأمثل لأى مدرب نظرا لقدراته الفنية والبدنية العالية.

وظهرت موهبة عبد الرحمن مجدى منذ الصغر وهو ما جعله محط اهتمام للمدير الفنى السابق لمنتخب الشباب معتمد جمال الذى ضم جناح الشواكيش، ثم انضم للمنتخب الأولمبى مع شوقى غريب، ظهر عبد الرحمن مجدى، بمستوى متميز فى الفترة الأخيرة ما جعله محط أنظار أندية أوروبية ومصرية، وتلقى اللاعب العديد من العروض للرحيل عن قلعة الدراويش فى الموسم المقبل، خاصة أنه قدم مستوى متميزا مع المنتخب الأولمبى الذى صعد معه لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو التى تأجلت للعام المقبل.

شارك مع الفراعنة لمدة 21 دقيقة فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا أمام النيجر والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منتخب بقرار من أجيرى مدرب المنتخب السابق، كما شارك مع المنتخب بالأولمبى بقيادة شوقى غريب ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى توج الفراعنة الصغار أبطالا لها، بخمس مباريات، سجل خلالها هدفين.

منذ ظهوره الدولى فى مرحلة الشباب يحلم عبد الرحمن مجدى بالاحتراف الأوروبى وتكرار تجربة محمد صلاح التى تمنحه الثقة دائما، خاصة وأن نجم ليفربول الحالى بدأ مسيرة احترافه من المقاولون العرب أى من خارج أسوار قطبى الكرة الأهلى والزمالك.

وحصل عبد الرحمن مجدى على وعد من إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي عند تمديد عقده لمدة 5 مواسم بالسماح له بالاحتراف فى حالة وصول عرض أوروبى مميز.