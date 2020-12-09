شكرا لقرائتكم حازم خميس: 20 ألف مسحة طبية فى مونديال اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر يناير المقبل، على إجراء مسحة طبية لجميع الأفراد المتواجدة داخل فقاعة العزل الصحى طوال أيام البطولة كل 72 ساعة ، مشيرا إلى أنه متوقع أن تصل عدد المسحات حتى نهاية البطولة إلى 20 ألف مسحة .

كما أكد رئيس اللجنة الطبية على تواجد طبيب مصرى مرافق لكل منتخب، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا للاطمئنان على سلامة الجميع وعزل من تظهر عليه اية اعراض ليكون بعيدا عن باقي المجموعة .

و قال خميس أن الحجر الصحى إجبارى لجميع الأطراف المعنية التى تشارك فى الحدث سواء اللاعبين أو عاملى الصالات والفنادق والحكام والسائقين والإعلاميين، وكل من يتواجد فى الحدث.

كما أكد رئيس اللجنة الطبية، أن بطولة العالم لكرة اليد حتي الأن ستقام في موعدها الشهر المقبل في مصر وأن جميع الدول المشاركة في البطولة أعلنت تواجدها في البطولة بشمل رسمي.