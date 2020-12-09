شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب ومداعبة بين ويتلوك وويلو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر بطل الجمباز الأولمبي ماكس ويتلوك (27 عاماً) شريط فيديو على حسابه وهو يتمرن على الترامبولين برفقة ابنته ويلو التي أكملت عامها الأول وهو يتشقلب وكتب ممازحاً:«عندما تغيب زوجتي»، كما نشر صوراً وهو يؤدي تمرينات الضغط وهي مستلقية في سعادة على ظهره.

وعلق متابعو ويتلوك الفائز بخمس ميداليات أولمبية:«يا له من أب، سيسعدها ويسعد أصدقاءها في حفلات عيد الميلاد»، وتزوج ماكس بصديقة الطفولة ليا في 2017 بعد لقائهما في نادي ساوث إيسيكس للجمناستك، لكنها تركت عملها كمدربة لرعاية ابنتهما فيما يستعد ماكس للمنافسة في أولمبياد بكين المقبل.

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