«وقفت قدامه وقولت احنا فزنا».. حسين الشحات يروي تفاصيل خناقته مع مصطفى محمد

كشف حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القد بالنادي الأهلي تفاصيل مشاجرته مع مهاجم الزمالك مصطفى محمد، وذلك عقب نهاية مباراة الفريقين في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال الشحات، في تصريحات له عبر برنامج "ملعب أون تايم"، المذاع عبر قناة "أون تايم سبورت" أمس الثلاثاء: "كل ما حدث بيني وبين مصطفى محمد ليس إلا سوء تفاهم من قبل المباراة".

وأضاف الشحات: "بعد المباراة كنت أصرخ وأقول لقد فزنا وأنا أقف أمام مصطفى محمد ومن هنا بدأت المشادة".

وتابع لاعب الأهلي: "ولكن لاعبو الزمالك الكبار شيكابالا وحازم إمام تدخلوا سريعاً وانتهى كل شيء".

وواصل: "بعد نهائي إفريقيا بعدة أيام تواصلت مع مصطفى محمد عن طريق شخص آخر وتصالحنا معا".

وقال الشحات: "فقدت والدي وأنا عندي 6 شهور وزوج والدتي عاملني كأي وكان صاحب فضل كبير في بدايتي كلاعب وخدني أتدرب معاه في نادى مدينة نصر، وكنت أحلم منذ الصغر باللعب للأهلى والاحتراف وحققت الحلمين".

واختتم الشحات تصريحاته بالقول: كنت اعمل في محطة وقود وأنا عندى 15 سنة وكنت أنام على الأرض وأمسح الزجاج ، ورحت اختبارات الأهلى وكنت بأنجح فيها ومش بروح آخر اختبار لأنى مسجل في نادى النيل".