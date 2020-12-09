حسين الشحات: انا خليفة محمد بركات..وكوبر ظلمني وكلامه السلبي عن أدائي الفني ضايقني

كشف الكابتن حسين الشحات لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن علاقته بالمدير الفني الجديد للأحمر، بيتسو موسيماني، مؤكدًا حزنه لعدم انضمامه لقائمة منتخب مصر في كأس العالم.

وقال "الشحات" خلال لقائه ببرنامج "ملعب on"المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس": بيتسو موسيماني قال لنا لا يمكن أن نخسر أمام الوداد المغربي خارج الديار، كنا نلعب في المغرب كأننا على أرضنا.

وأضاف: بيتسو موسيماني قال لي إن الهدف في مباراة الوداد بملعب استاد القاهرة كان رائعًا ولكن إذا كنت اهدرت الفرصة لكنت قتلتك.

وأردف: "موسيماني طالبنا بالتركيز من أجل الفوز بكأس العالم للأندية، ويؤكد لنا أننا اذا كنا سنواجه فرق قوية وأبطال فنحن أيضًا فريق قوي وبطل.. 3 مباريات ونحقق البطولة".

وتابع: الأهلي ملتزم معي ماديًا بكل الالتزامات ومع الفريق ككل، ولو انتقلت مباراة السوبر الإفريقي إلى قطر لا يفرق معنا، أهم شيء لدينا البطولة ومواجهة فريق نهضة بركان صعبة جدًا".

واختتم "الشحات" حديثه قائلا: هيكتور كوبر ظلمني بعدم اختياري في قائمة كأس العالم، وكنت محقق الدوري والكأس وأفضل لاعب في الإمارات، وانزعجت عندما قال إن طريقة لعبي لا تناسبه.