«بعد توقفها للعنصرية»..الاتحاد الأوروبي يعلن الموعد الجديد لمباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانًا رسميًا للإعلان عن الموعد الجديد لخوض مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير في دوري أبطال أوروبا.

وتواجه الفريقان مساء أمس في الجولة السادسة من دور مجموعات البطولة،ولكن المبارة لم تُستكمل, وتوقفت المباراة في الدقيقة 23 بسبب تعرض مساعد مدرب باشاك شهير لإهانة عنصرية من قِبل الحكم الرابع .

وعلي خلفية ذلك التصرف انسحب باشاك شهير وخلفه باريس سان جيرمان اعتراضًا على ما حدث ,وقرر باشاك شهير عدم خوض المباراة بسبب تواجد الحكم الرابع في اللقاء.

من جانبه، أعلن يويفا خلال بيان رسمي: علمنا بحادث وقع الليلة في دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإسطنبول باشاك شهير وسنجري تحقيقًا شاملًا.

وأضاف: لا مكان للعنصرية والتمييز بجميع أشكاله في كرة القدم.

وتابع: قررنا بعد مناقشة مع الناديين بشكل استثنائي أن تُلعب الدقائق المتبقية من المباراة اليوم الأربعاء مع عناصر تحكيمية جديدة.

وأوضح البيان ان المباراة ستنطلق في تمام الساعة الـ 7:55 مساءً.