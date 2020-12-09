شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يناقش اللائحة المالية في الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مع لجنة التخطيط للكرة بالنادي لائحة الفريق المالية قبل انطلاق الموسم الكوري الجديد لرغبة المدير الفني في وضع العديد من النقاط الجوهرية والتحفيزات الخاصة باللاعبين للحفاظ على مسيرة الانتصارات المحلية والقارية التى حقهها الفريق هذا الموسم بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري المحلي وكأس مصر .

ويبحث موسيماني مع لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف ومعهم محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على فريق الكرة ملف اللائحة المالية للفريق قبل انطلاق الموسم المحلي الجديد بمواجهة مصر المقاصة الأحد المقبل في الجولة الإولى للدوري، ويرغب موسيماني في وضع العددي من البنود الخاصة بالثواب والعقاب على اللائحة من أجل تحفيز المُجتهد وعقاب أي لاعب يتهاون في القيام بدوره.

ورغم أن الجميع في الأهلي يعلم أن لاعبي الفريق يجتهدون ويبذلون قصارى جهدهم دون النظر لمثل هذه الأمور المالية والمكافآت لأن هدفهم في المقام الأول هو رفع اسم النادي عالياً وإسعاد الجماهير بالبطولات والانتصارات إلا أن المُتغيّرات الجديدة والمكافآت الكبرى التى ترصدها الأندية المنافسة والإغراءات جعلت من الضرورة تعديل لائحة الأهلي المالية بشكل يتناسب مع المنافسة الأخرى من أندية محلية وخارجية حتى يُحافظ المارد الأحمر على سيطرته على البطولات.