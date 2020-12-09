وزير الرياضة التركي: الحكم الرابع ارتكب جريمة ضد الإنسانية!

هاجم وزير الشباب والرياضة التركي، محمد محرم قصاب أوغلو، الحكم الدولي الروماني كونستانتين كولتيسكو، في تصريح مقتضب قام بتدوينه عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي، مساء أمس الثلاثاء، بسبب التصرف العنصري الذي بدر منه تجاه مدرب نادي إسطنبول باشاك شهير التركي “بيير ويبو” في مباراة الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وأظهر وزير الرياضة التركي دعمه الكامل للاعبي ممثل بلاده في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم “إسطنبول باشاك شهير” بعدما قرروا مغادرة ساحة الملعب بسبب عبارات عنصرية وجهها الحكم كونستانتين كولتيسكو لمساعد المدرب “بيير ويبو”، بعد ربع ساعة فقط من بداية مباراتهم أمام باريس سان جيرمان على ملعب الأخير في العاصمة الفرنسية “حديقة الأمراء “.

وأعاد قصاب أوغلو، نشر تغريدة على تويتر لنادي باشاك شهير الذي قال فيها “لا للعنصرية” على صورة شعار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “الاحترام”.

وأكد وزير الرياضة في منشوره على تويتر أن الحكم الروماني كولتيسكو ارتكب جريمة ضد الإنسانية وليس ضد نادي باشاك شهير فقط، قائلاً “العنصرية جريمة ضد الإنسانية! نحن نقف بجانب ممثلنا باشاك شهير”.

وتوقفت مباراة باريس سان جيرمان وضيفه باشاك شهير التركي، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، وذكرت تقارير صحفية فرنسية أن لاعبي باشاك شهير رفضوا استكمال المباراة وغادروا الملعب عند الدقيقة 16، بسبب عبارات عنصرية من ممثل يويفا على أرض الملعب (الحكم الرابع).

واتهم بيير ويبو، مساعد مدرب فريق باشاك شهير ونجم منتخب الكاميرون السابق، الحكم الرابع بتوجيه عبارة “الرجل الأسود” له.

وأوضح ويبو في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام فرنسية “الحكم تحدث إليّ بعنصرية ووصفني بـ (الزنجي)، في وقت كان عليه أن يخاطبني باسمي أو يصفني كعضو في الجهاز التدريبي”.

وكانت نتيجة اللقاء عند توقفه تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يخرج لاعبو الفريقين من الملعب، حيث تضامن مع ويبو نجوم باريس سان جيرمان ومن بينهم أكثر من لاعب أسمر.

وقال رئيس نادي باشاك شهير، غوكسال غوموش داغ، في بيان رسمي (إنه يوم سيء جدا لكرة القدم العالمية، الحكم الرابع ينبه حكم الساحة ويقول له يجب الطرد، ثم يأتي حكم الساحة وبيده البطاقة الحمراء، فيشير الحكم الرابع إلى ويبو قائلاً: زنجي).

ويبدو أن إدارة باشاك شهير كانت على استعداد لاستكمال المباراة إذا تم إخراج الحكم الرابع من أرضية الملعب بواسطة مندوب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، إذ قال غوكسال غوموش داغ “سنكمل المباراة لو تم اخراج الحكم من جانب يويفا، وفي خلاف ذلك لا يمكننا إكمال المباراة بأي شكل من الأشكال”.

ولم يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سوى قرار واحد ليلة أمس الثلاثاء بتحويل الحكم الرابع إلى غرفة تقنية الفيديو المساعد “الفار” واستبداله بحكم رابع آخر، وهو ما لاقى رفض كبير من الجانب التركي، ليتخذ قرار باستكمال المباراة مساء اليوم الاربعاء بطاقم حكام جديد يقوده الهولندي “داني ماكيلي”.