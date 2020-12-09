شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب نتيجة مسحة أوباما وعبد الله جمعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب مسئولو نادي الزمالك نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الثنائي عبد الله جمعة ويوسف أوباما لاعبا الزمالك والتي خضعا لها أمس، وذلك لتحديد موعد عودتهما للتدريبات الجماعية للفريق، حيث أثبتت نتيجة المسحة التي خضع لها الثنائي استمرار إيجابيتها ليستمر الثنائي في العزل المنزلي.

من ناحية أخرى يؤدي محمد أوناجم ومحمد أشرف "روقا" ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حصة علاجية وتأهيلية، بجيمانيزيوم النادي وفقًا لبرنامج موضوع للثنائي بسبب الإصابات التي يعانيان منها، استعدادًا للعودة للتدريبات خلال الفترة المقبلة.

في سياق مختلف تسعى لجنة الكرة بنادى الزمالك برئاسة أيمن يونس إلى المحافظة على القوام الأساسى للفريق الأول وتأمين اللاعبين من الرحيل، وخلق نوع من الاستقرار على صعيد ترضية النجوم من خلال العقود وصرف المستحقات خلال المرحلة المقبلة، ويرصد ”الخليج 365” ما تخطط له لجنة الكرة البيضاء فى التقرير التالى:

منح مصطفى محمد عقدا يليق به

أكد أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادى الزمالك منح مصطفى محمد مهاجم الفريق عقدا يليق بقيمته من أجل مواصلة المشوار فى نادى الزمالك نظرا لحاجته إليه فى ظل العروض التى تنهال على اللاعب بعد تألقه الفترة الأخيرة مع الزمالك، ولفت الأنظار مع المنتخب الأوليمبى فى البطولة الأفريقية الأخيرة التى إستضافتها مصر العام السابق وتأهل من خلالها الفراعنة إلى أولمبياد طوكيو.

عرف مصطفى محمد طريق الأضواء والشهرة وعالم البطولات حينما قاد المنتخب الأولمبى للفوز بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً للمرة الأولى فى تاريخ الكرة المصرية، فضلا عن الصعود لأولمبياد طوكيو 2020 بتسجيله 4 أهداف وتتويجه بلقب هداف البطولة التى أقيمت فى مصر، كما انضم لمنتخب مصر الأول، خلال التوقف الدولى الأخير، حيث لعب فى مباراتى توجو، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.