شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه مالى فى ختام البطولة الأفريقية للسلة بعد ضمان الوصول للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم الأربعاء منتخب ناشئات مصر لكرة السلة مع نظيره منتخب مالي في نهائي البطولة الأفريقية للناشئات تحت 18 سنة ، و التى تقام فى الخامسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء ، بصالة ستاد القاهرة ، حيث تختتم البطولة اليوم .

كما يلتقى منتخب الناشئين مع نظيره غينيا لتحديد المركزين الثالث والرابع ، فى الثالثة مساءاً ، على أن تقام مواجهة أخرى بين منتخب مالي و نظيره السنغالي في المباراة النهائية للبطولة بمنافسات الأولاد ، بعد نجاحهما في التأهل لكأس العالم، عند الثامنة من مساء اليوم أيضا .

وكان منتخبي مالي ومصر قد نجحا في بلوغ كأس العالم على مستوى الناشئات، بعد فوز مالي على مصر مرتين 64/36، و68/55، وكذلك على السنغال 74/39،و61/37، فيما لم تمنع خسارة منتخب مصرامس أمام السنغال 67/64 من التأهل نتيجة لفوز مصر في اللقاء السابق بين المنتخبين 54/48.