شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرسل اليوم اللائحة النهائية إلى فيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترسل اليوم الأربعاء، اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، اللائحة النهائية إلى فيفا بعد إجراء التعديلات الأخيرة عليها والتى أقرتها الجمعية العمومية فى الاجتماع الأخير، ووافقت اللجنة الخماسية على طلب لجنة الصياغة المُشكلة من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وتضم الرباعى المستشار جمال عويس والنائب طارق السيد وعلى سليم وأحمد جوهر رؤساء أندية الواسطى والأولمبى وبنى سويف والمريخ على الترتيب، بعدم تطبيق الأثر الرجعى فى بند الـ8 سنوات بشكله الجديد فى لائحة اتحاد الكرة المعدلة، حيث أصبح البند تصاعديا، بما يعنى عدم أحقية كل من قضى 8 سنوات فى الجبلاية الترشح إلا على منصب أعلى سواء على النائب أو الرئيس، وتم الاتفاق على إرسال اللائحة الجديدة للفيفا دون وضع كلمة أثر رجعى أو أثر فورى بناء على رغبة الجمعية العمومية.

وقررت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة خلال اجتماعها الطارئ الأسبوع الماضى تعديل البند الخاص بعضوية الجمعية لتصبح 134 عضوا، وتتسع بذلك إلى 60 ناديا من القسم الثالث إضافة إلى جميع أندية القسم الممتاز (18 ناديا) وجميع أندية القسم الثاني (48 ناديا) بخلاف تمثيل أندية للكرة النسائية والشاطئية والصالات.