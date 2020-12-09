شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل الاستعداد لضربة البداية في الدوري.. وعودة سليمان وديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش استعدادًا لانطلاق بطولة الدوري ويستعيد الفريق في مباراة المقاصة بالجولة الأولى للدوري جهود أكثر من لاعب غاب عن تدريبات ومباريات الفريق الأخيرة يأتي في مقدمتهم الثنائي وليد سليماني والمالي آليو ديانج بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا الذي حرم الفريق من جهود سليمان وديانج طوال التدريبات عدة ايام وكذلك مباراة الزمالك بنهائي دوري أبطال فريقيا التى حسمها الأهلي لصالحه بهدفين لهدف ثم مباراتي الإتحاد وطلائع الجيش في نصف نهائي ونهائي الكأس واللتين حسمهما الأهلي لصالحه بالفوز بهدفين لهدف وركلات الجزاء على التوالي.

بعيداً عما سبق ، فتح مسئولو الأهلي خط اتصالات مع سفارة مصر فى النيجر من أجل التنسيق والترتيب لرحلة المارد الأحمر للنيجر لمواجهة بطلها فريق سونيدديب في انطلاقة مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وتحدث مسئولو الأهلي مع نظرائهم في سفارة مصر بالنيجر عن عدة أمور تتعلق بملعب المباراة ودرجة الحرارة والإقامة ورحلة الطيران وغيرها من الأمور المهمة في هذه الرحلة الأولي للأهلي في النسخة الجديدة من البطولة الأفريقية .

وطلب بيتسو موسيماني من جهازه المعاون إعداد تقرير شامل عن فريق سونيديب بطل النيجر قبل مواجهة الفريقين أحد يومى 22 أو 23 ديسمبر الجارى فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، ويرغب موسيمانى فى الاستعداد الجيد لرحلة الفريق فى النيجر ومعلومات عن المنافس الذى صعد لهذا الدور على حساب فريق مقديشو الصومالي بالفوز عليه بثنائية نظيفة في النيجر والتعادل سلباً في الصومال بدور الـ64 للبطولة.