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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، المقاصة يضم الطفل يوسف لبراعم النادى مجانا، واستمرار إيجابية مسحة كورونا لأحمد فتحى، وخزينة الزمالك تنتعش بـ40 مليون جنيه من الشركة الراعية، ورسميا.. وادى دجلة يضم أمير عادل 3 سنوات بعد تراجع الزمالك، ووليد سليمان وديانج وريان يشاركون بمران الأهلى بعد الشفاء من كورونا.

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