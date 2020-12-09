شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: سأشجع غزل المحلة أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام أنه سيشجع فريق نادي غزل المحلة في مباراته أمام نادي الأهلي المقرر إقامته يوم 18 ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أنه يشجع النادي الأهلي منذ طفولته.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على، لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أنه سيرتدي تي تيشرت غزل المحلة أثناء المباراة لدعم الفريق في مباراته أمام النادي الأهلي، موضحا: «في هذه المباراة هشجع المحلة مش هشجع الاهلي ثم سأتوقف عن تشجيع نادي غزل المحلة بعدها وأعود لتشجيع نادي الأهلي بعد خروجي من الوزارة».

وأوضح أنه تقابل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي وأخبره بأنه يشجع القلعة الحمراء منذ عام 1965.