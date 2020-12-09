موعد مباراة الأهلي والمقاصة في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد

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جدة - عمرو شويل يلتقي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نظيره المقاصة الأحد المقبل في الجولة الاولى لبطولة الدوري الممتاز حيث تقام في تمام الساعة الخامسة مساءاً على أرضية ملعب استاد السلام.

يبدأ الموسم الجديد من الدوري المصري العام 2020-2021، يوم 11 ديسمبر المقبل ، حيث أعلن اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، جدول مباريات الدورى العام الجديد موسم 2020 -2021 ، والذى ينطلق يوم 11 ديسمبر الجارى بعد وصول جميع الموافقات الأمنية على ملاعب ومواعيد المباريات وفقا للاتفاق مع اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية

يتواصل غياب النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي عن الفريق حيث تأكد غياب اللاعب عن الأحمر في مباراة المقاصة الأحد المقبل في الجولة الاولى لبطولة الدوري الممتاز ليواصل اللاعب غيابه عن الفريق للمباراة الثالثة على التوالي بسبب عدم تعافيه من الإصابة التى لحقت به في مباراة الزمالك يوم 27 نوفمبر الماضي بنهائي دوري أبطال أفريقيا والتى أنتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف والتتويج بالنجمة التاسعة في تاريخه. وخرج أجاي من مباراة الزمالك للاصابة في الأنكل قبل أن يغيب عن مباراتي الإتحاد السكندري وطلائع الجيش في نصف نهائي ونهائي كأس مصر وخاض اللاعب طوال الايام الماضية برنامج تأهيلي يستمر عدة أيام من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية. وباتت مشاركة أجاي في مباراة المقاصة صعبة للغاية بسبب إستمرار مُعاناته من آلام الأنكل. موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد

ويشارك ثلاثى الأهلى وليد سليمان والمالى آليو ديانج وأحمد ياسر ريان فى مران الفريق المقرر له عصر اليوم الثلاثاء، بعد تعافيهم من فيروس كورونا الذى حرمهم من تدريبات ومباريات الأحمر الماضية، وأعلن الأهلى على مدار الأيام الماضية شفاء كل من وليد سليمان وديانج وريان من فيروس كورونا وجاهزية الثلاثى للمشاركة فى تدريبات ومباريات الفريق المقبلة. وافتقد الأهلى جهود وليد سليمان وديانج فى نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الزمالك الذى فاز فيه الأحمر بهدفين لهدف، ثم مباراتى الاتحاد وطلائع الجيش فى نصف نهائى ونهائى كأس مصر اللتين فاز فيهما الأهلى بهدفين لهدف وبركلات الجزاء الترجيحية على التوالى، كما غاب أحمد ياسر ريان عن مباراتي الكأس. وخاض الثلاثي فترة عزل منزلي طوال الأيام الماضية قبل تماثله للشفاء وخضع لبروتوكول التعافي من كورونا، فيما يترقب أحمد رمضان بيكهام نتيجة المسحة التى خضع لها خلال الساعات المقبلة لتحديد موقفه من التدريبات حيث كانت آخر مسحة إيجابية. موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد

ويعود فريق الأهلي لاستئناف تدريباته اليوم الثلاثاء بعد حصول الفريق على إجازة لمدة 48 ساعة، استعدادًا لانطلاق بطولة الدوري العام بعد التتويج ببطولة كأس مصر السبت الماضي على حساب طلائع الجيش بركلات الجزاء الرجيحية، وكذلك مواجهة نهضة فريق بركان المغربي المقرر اقامتها يوم 18 ديسمبر الجاري حسب التقارير الصادرة مؤخرًا والتي تأتي لتحديد الفائز بلقب السوبر الأفريقي عقب حسم الأهلي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وفوز نهضة بركان بلقب الكونفدرالية الأفريقية.

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