دورتموند يؤمن الصدارة ولاتسيو يتأهل في دوري أبطال أوروبا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

نجح بوروسيا دورتموند في تأمين صدارة المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه اليوم الأربعاء في الجولة الختامية من دور المجموعات على زينيت سانت بطرسبرغ الروسي (2-1) على ملعب الأخير، فيما تأهل لاتسيو الإيطالي إلى دور الـ16 بصعوبة بعد تعادله الإيجابي (2-2) أمام ضيفه كلوب بروج البلجيكي.

في المباراة الأولى، بادر زينيت إلى افتتاح التسجيل في الدقيقة 16 عن طريق المهاجم الأرجنتيني الشاب سيباستيان دريوسي.

وحافظ الفريق الروسي على تقدمه حتى الشوط الثاني، قبل أن يدرك دورتموند التعادل في الدقيقة 68 عن طريق ووكاش بيشتشيك، ثم خطف لاعب الوسط البلجيكي أكسل فيتسل هدف الانتصار في الدقيقة 78.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، اكتفى لاتسيو بالتعادل على ملعبه أمام ضيفه كلوب بروج.

تقدم فريق العاصمة الإيطالية مبكراً في الدقيقة 12 بهدف خواكين كوريا، قبل أن يأتي الرد سريعاً من الضيوف بعد 3 دقائق بهدف التعادل الذي سجله الهولندي رود فورمير.

وتقدم لاتسيو مجدداً من ركلة جزاء سجلها هداف الفريق تشيرو إيموبيلي (د26).

وقبل نهاية الشوط الأول بـ6 دقائق طُرد مدافع بروج، الأوكراني إدوارد سوبول، ببطاقتين صفراوين في الدقيقة 39.

في الشوط الثاني، وعلى الرغم من النقص العددي عاد الفريق البلجيكي في المباراة بهدف هانز فاناكين (د76).

وبهذه النتائج، حافظ “أسود الفستفاليا” على صدارة المجموعة بـ13 نقطة، وفي المركز الثاني لاتسيو بـ10 نقاط، خلفه في المركز الثالث المؤهل لـ”اليوروبا ليغ” بروج (10 نقاط)، فيما تذيل زينيت الترتيب بنقطة واحدة فقط.