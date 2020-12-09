شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: لن أترشح إلا على مقعد الرئيس في أي انتخابات وهذه وجهتي المقبلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم الإعلامي سيف زاهر أنه لن يترشح في أي انتخابات مقبلة إلا على مقعد الرئيس مؤكدًا أنه يتعرض لضغوط كبيرة للترشح في انتخابات نادي الصيد المقبلة، وقال سيف زاهر خلال ندوته باليوم السابع: "بنسبة كبيرة سأترشح على مقعد رئاسة الصيد ولن أترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة ولكن حال تغيير موقفي من المحتمل أن أترشح في انتخابات اتحاد الكرة على مقعد الرئيس بداية من الولاية بعد المقبلة، ولكني لن أترشح أمام أي من الثنائي هاني أبو ريدة أو أحمد شوبير. وحل النجم الإعلامي سيف زاهر ضيفاً على الخليج 365 وأجرى ندوة موسعة تطرقت للحديث في جميع الملفات الشائكة، وتحدث فيها كما لم يتحدث من قبل عن ارائه في مختلف الملفات وكشف موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة وحقيقة تفكيره في خوضه انتخابات الأهلي ورده على اتهام محاولته إرضاء الجميع دون اتخاذ مواقف صريحة وواضحة وكشف عن الثنائي الذي لن يخوض الانتخابات امامها في المستقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر سيف زاهر: لن أترشح إلا على مقعد الرئيس في أي انتخابات وهذه وجهتي المقبلة.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.