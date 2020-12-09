شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخصص تدريبات إضافية لخماسي الدراويش استعدادًا للمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليومية، ضمن برنامج الإعداد لملاقاة المصرى البورسعيدى الأحد المقبل فى أول جولات مسابقة الدورى المحلى ويخصص ريكاردو مران اليوم لمجموعة من الجمل الخططية أبرزها الكرات العرضية وسبل ترجمتها لأهداف.

كما سيتطرق التدريب لتدريبات على التسد، ويحرص أحمد مصطفى وحازم مرسى على متابعة المران من خارج الخطوط بعد تأكد غيابها عن الديربى بسبب الإصابة.

ويخصص البرازيلى ريكاردو المدير الفنى تدريبات إضافية للخماسى أرى بابل وأحمد مدبولى وفخر الدين بن يوسف ومحمد الشامى ومدحت فقوسة.

وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلى هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .