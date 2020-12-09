شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فكري الصغير يرحل عن تدريب دمياط .. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد فكرى الصغير المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي دمياط استقالته من تدريب الفريق مساء اليوم الثلاثاء بالرغم من الفوز فى المباراة الإفتتاحية على غزل السويس بخماسية مقابل هدف ضمن فعاليات القسم الثالث.

وقال الصغير في تصريحاته استقالتي بسب التدخلات غير المقبولة من قبل القائمين على شئون الإدارة بالنادي، مؤكدًا لم أقبل بأي حال من الأحوال هذه التدخلات لذلك كان قرارى بالاستقالة، مشيرًا أنه فوجئ خلال الساعات الماضية بفرض بعض الأمور على الجهاز الفني.

وأكمل ان الفريق حقق الانتصار في الجولة الأولى على حساب غزل السويس بنتيجة 5 / 1 بعد أداء متميز تم تقديمه ولكن يبدو أن القائمين على النادي لا يريدون النجاح للفريق.

وتوجه فكرى الصغير بالشكر لجمهور دمياط على المساندة التي تمت من جانبكم للجهاز الفني ولكن كان لابد من الرحيل.