شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم زاهر: صناعة بطل أولمبى في مصر يحتاج تكاتف قطاع الأندية الخاصة مع الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم زاهر، سكرتير عام اتحاد السباحة ورئيس أحد الأندية الخاصة، أن صناعة بطل أولمبى يمثل مصر فى المحافل الدولية تحتاج الى تكاتف قطاع الأندية الخاصة مع الدولة، فى ظل قانون الرياضة الجديد وما يتيحه من مجال للاستثمار الحقيقى فى الرياضة.

يذكر أن إبراهيم زاهر صاحب تجربة ناجحة فى الإدارة الرياضية، فبعد تمثيله منتخب مصر لكرة الماء فى أولمبياد أثينا، وانجازاته كلاعب، فضل العمل فى خدمة ناديه الجزيرة الذى يعتبره بيته الأول، ليحجز مكانه فى عضوية مجلس الإدارةعام ٢٠٠٦، لدورتين متتاليتين.

ويقدم زاهر تجربة ناجحة في خدمة أعضاء نادى الجزيرة، حيث تولى منصب مدير عام نادى الجزيرة وهو فى سن الثامنة والعشرين ليضرب مثلا على موهبته الإدارية وبعدها عمل سكرتيرا عام لاتحاد السباحة ضمن المجلس الحالي.

وقال زاهر إن طموحه لا يتوقف عد حد معين، ودائما ما يسعى الى خوض تحد جديد فبعد أن ساهم في نقل أحد الأندية من حالة الخصوصية الى آفاق جديدة تخدم الرياضة المصرية بمنظور علمي، اتجه إلى خوض تحدي جديد لنقل هذه التجارب الناجحة مع أحد الأندية الخاصة بفروعه بالشيخ زايد والتجمع الخامس في تجربة قائمة على التخطيط العلمي في صناعة الرياضة، للمساهمة في الارتقاء بالرياضة المصرية وثناع ابطل أولمبيين.