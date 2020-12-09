زيزو: خسارة نهائى أفريقيا أمام الأهلى موجعة أكثر من مباراة الـ 6/1

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجّه أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك، رسالة إلى جماهير ناديه لطمأنتهم بعد الخسارة في دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، ومن ثم الخروج من كأس مصر، قائلا إن الفريق سيبذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة لإرضاء وإسعاد الجماهير البيضاء مضيفا:" "كنت أسمع صوت جمهور الزمالك بنهائي الكونفدرالية وأنا خارج الاستاد"، ولم أصدق هذا الأمر إلا عندما دخلت الملعب ورأيتهم بنفسي، لذلك هذا الجمهور يستحق الفرحة و الإطمئنان، وأشار قائلا:"مفيش حد فينا مدلدل بعد خسارة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا جميعنا رؤسنا مرفوعة، رغم أن الخسارة أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال افريقيا كانت مُوجعة لجمهور الزمالك أكثر من مباراة 6-1".

وقال زيزو فى تصريحات تليفزيونية: "الزمالك خسر الدوري بنتائج مُفاجأة أمام أندية كان مِن المفترض أن نفوز عليها بسهولة، مشددا على أن "حميد أحداد سيكون هو هداف الزمالك في الموسم المقبل"، والفوز بالدوري ودوري أبطال افريقيا هو الهدف الأول لنا في الموسم المقبل، ولاعبي الزمالك "يُجيدون المباريات الصعبة".

وأضاف: "أحسن تمرين اتمرنته بعد الخسارة في آخر مباراتين سواء أمام الأهلي وطلائع الجيش"، وتابع: "في نهائي دوري أبطال أفريقيا وبعد ضياع فرصة حسين الشحات السهلة شعرت أن المباراة ستنتهي لصالح الزمالك، ولكن بعدما تصدى القائم لتسديدتي أيقنت أن الحظوظ متساوية مكنتش متخيل خالص إن كرتي تصطدم في العارضة انا كنت رايح أفرح بهدف الفوز". وأكمل: "كرة العارضة كانت هتكون آخر شوطة في حياتي مكنتش هشوط تاني"، موضحًا: "أنا عندي ثقة كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني في الموسم الجديد وهنقدم موسم كبير بإذن الله".

وأضاف لاعب الزمالك، أن تواجده في القلعة البيضاء كان ضد رغبة والده، حيث كانت رغبته تتمثل في عدم عودتي من أوروبا، وكنت مع فكر والدي بعدم العودة لمصر من جديد، ولكني خوضت تجربة الزمالك وهي تجربة كبيرة جدًا بالنسبة لي"، متابعا: "عشت سن الطفولة كله خارج المنزل من أجل تحقيق هدفي، مضيفًا: "بتمنى يكون والدي طماع معايا وينتظر مني الكثير".