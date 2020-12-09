شكرا لقرائتكم خبر عن مازن مرزوق: لائحة كأس السوبر سيتم تغييرها من الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن السوبر المقبل سيكون بين الأهلى وطلائع الجيش وصيف بطولة الكأس، مؤكدا أن لائحة البطولة سيتم تغييرها من الموسم المقبل وستكون بين بطل الدورى ووصيف الدورى.

وأضاف مرزوق فى تصريحات هاتفية لبرنامج الدرجة التالتة مع إبراهيم فايق على أون تايم 2، أنه سيتم فرض عقوبات انضباطية لمواجهة أى خروج عن النص، مضيفا أن دور الـ32 من بطولة كأس مصر سيقام بدون الدوليين فقط عكس ما أشاع البعض بأنه سيكون لدور الثمانية.

وكشف رئيس لجنة المسابقات أن كل ما أشيع عن اعتراض مسئولى الأهلى على استكمال مسابقة الدورى خلال فترة الأولمبياد كلام خاطئ، وأن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء كان متواجدا بالجبلاية وأبدى ترحيبه بانضمام لاعبيه للمنتخب الأوليمبى واستكمال المسابقة بانتظام، مشيرا فى الوقت نفسه أن النادى الوحيد الذى اعترض هو إنبى.

وعن تأجيل أى مباراة بالدورى بسبب كورونا قال مازن مرزوق إنه لن يتم تأجيل أى مباراة لأى فريق إلا إذا زادت أعداد كورونا عن 16 لاعبا مع توقيع عقوبات مغلظة عليه.