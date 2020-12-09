الغندور يعلق على أزمة تغيير ملاعب بعض الفرق بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق خالد الغندور على أزمة تغيير ملاعب بعض مباريات الدوري الممتاز واستفادة فرق بعينها منها، مؤكدًا: "لو عايزين عدالة في الكرة المصرية خلوا الفرق كلها تلعب على أرضها خصوصا أن اتحاد الكرة بيطلب من الأندية تحدد الملعب اللي هتلعب عليه مبارياتها".
قال في تصريحات لقناة الزمالك: "ليه الأهلي ميلعبش مع الإسماعيلي في الإسماعيلية ومع المصري في بورسعيد ومع غزل المحلة في المحلة ومع المقاصة على ملعبه طيب ليه بيعملوا دوري؟ عايزين عدالة في اختيار الملاعب".
أردف: "هل الزمالك لو كان جاب أحمد الشيخ وأمير عادل وصالح جمعة كان هيبقى فريق قوي ولما مضمهمش بقى فريق عادي وضعيف".
أشار: "فيه نغمة على السوشيال ميديا أنه الفرقة بتوقع والفرقة بتنهار هو الأحسن يدفع اللعيبة بتاعتك فلوسها المتأخرة وتحافظ عليها ولا تجيب صفقتين سوبر وتعمل فرقعة".
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