شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور يعلق على أزمة تغيير ملاعب بعض الفرق بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق خالد الغندور على أزمة تغيير ملاعب بعض مباريات الدوري الممتاز واستفادة فرق بعينها منها، مؤكدًا: "لو عايزين عدالة في الكرة المصرية خلوا الفرق كلها تلعب على أرضها خصوصا أن اتحاد الكرة بيطلب من الأندية تحدد الملعب اللي هتلعب عليه مبارياتها".

قال في تصريحات لقناة الزمالك: "ليه الأهلي ميلعبش مع الإسماعيلي في الإسماعيلية ومع المصري في بورسعيد ومع غزل المحلة في المحلة ومع المقاصة على ملعبه طيب ليه بيعملوا دوري؟ عايزين عدالة في اختيار الملاعب".

أردف: "هل الزمالك لو كان جاب أحمد الشيخ وأمير عادل وصالح جمعة كان هيبقى فريق قوي ولما مضمهمش بقى فريق عادي وضعيف".

أشار: "فيه نغمة على السوشيال ميديا أنه الفرقة بتوقع والفرقة بتنهار هو الأحسن يدفع اللعيبة بتاعتك فلوسها المتأخرة وتحافظ عليها ولا تجيب صفقتين سوبر وتعمل فرقعة".