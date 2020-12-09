شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى النجوم: سأشكو الجبلاية للفيفا حال عدم حصولى على حكم ضد الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الطويلة، رئيس نادى النجوم، أنه سيشكو اتحاد الكرة للفيفا حال عدم حصوله على حكم نهائى وبات فى شكواه ضد الإسماعيلى خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأضاف الطويلة فى تصريحات لبرنامج الدرجة التالتة على أون تايم 2 أنه لم يحصل على مستحقاته المالية من وراء بيع لاعبه السابق إبراهيم حسن من الإسماعيلى للزمالك، مؤكدا أن لديه 24 مليون جنيه ولن يتنازل عن أى مليم من تلك الصفقة.

وأبدى الطويلة اندهاشه الشديد من موافقة اتحاد الكرة على السماح للإسماعيلى بالقيد بالرغم من إيقافه، مشددا أنه خاطب محاميه الدولى، وأكد له قوة موقفه وأنه فى حالة عدم رد اتحاد الكرة على شكواه فسيقوم برفع دعوى فى المحكمة الرياضية، ويحصل على حكم بات بإيقاف الإسماعيلى والجبلاية.