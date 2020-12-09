شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: العين الإماراتى حسم انتقالى فى 3 أيام رغم توقيعى للأهلى أكثر من مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسين الشحات، نجم النادى الأهلى، أنه وقع للنادى الأهلى 3 مرات مع عصام سراج الدين مدير التعاقدات في ذلك الوقت قبل الانتقال من المقاصة إلى العين الإماراتى.

وقال حسين الشحات خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم سبورت" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "وقعت للأهلى 3 مرات مع عصام سراج الدين، والأهلى بدأ المفاوضات مع المقاصة ولم ينه التفاوض، وكلمت عصام سراج ولم يرد عليا وبعتله على الواتس شاف الرسالة لم يرد ودخل العين الإماراتى في مفاوضات مع المقاصة اللى طلب منى تفويض لتوقيع العقود فقلت لهم همضى التفويض ولكن قرارى هيكون بكرة وحاولت الاتصال بعصام سراج تانى لم يرد وكتبتله على الواتس شاف الرسالة برضو ولم يرد وبعدين اتصل عليا وقالى إننا مشغولون في الوقت الحالي بالسوبر أمام المصرى، وهنخلص الأمور بعد السوبر فوقعت على عقود العين بعد تجاهل مسئولي الأهلى في هذا الوقت".

وأضاف الشحات: "أبلغت إدارة المقاصة بتوقيعى للأهلى عندما عرفت بوجود عرض خارجى، والعين الإماراتى حسم انتقالى في 3 أيام فقط رغم توقيعى للأهلى أكثر من مرة".

وتابع الشحات: "السويسرى رينيه فايلر أشاد كثيرا بهدفى في الزمالك في السوبر، وجمع اللاعبين لمشاهدة الهدف وقال حسين رقص وعدى وسدد الكرة ولم يقف بعد ذلك ولكن إصراره على متابعة الهدمة هو سبب إحرازه الهدف".

وتابع الشحات: "عندى مشكلة في إصبع رجلى الكبير ومحتاج عملية وهعملها بس بعد فترة لأن المباريات ضغطة جدا وهتتأجل لما تتيح الفرصة، واحتاج لعملية بسيطة في الفترة القادمة ولكنها لا تمنعنى من المشاركة مع الأعلى، وذلك منذ مباراة الوداد المغربى".