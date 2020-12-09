شكرا لقرائتكم خبر عن متى يحق لإبراهيم حسن الظهور مع بيراميدز بعد عقوبة الاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحق لإبراهيم حسن لاعب الفريق الكروى الأول بنادي بيراميدز المشاركة مع فريقه بعد انتهاء مدة الإيقاف التي فرضتها لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب تعاطي المنشطات والتى تعد شهرين بداية من 18 نوفمبر 2020 حتى 18 يناير 2021.

عقوبة كاف جاءت لمدة عامين أى 24 شهرًا منهم 22 شهرًا مع ايقاف التنفيذ، لتصبح عقوبة الإيقاف شهرين فقط، وفي حالة تكرار اللاعب لتلك الفعلة سيتم تفعيل العقوبة الموقوفة.

وكشف مصدر مسئول بنادي بيراميدز، عن أن إبراهيم حسن مقيد في قائمة الفريق المحلية، ولم يتم قيده في القائمة الأفريقية فقط، الأمر الذى سيسمح للاعب بالظهور مع فريقه فى المسابقات المحلية بعد يوم 18 يناير 2021، على أن يتم قيده في القائمة الأفريقية عندما يتم فتح القيد من جديد في يناير.