شكرا لقرائتكم خبر عن مالى تفوز على مصر وترافق السنغال لمونديال ناشئى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل منتخب مالى للناشئين دون 18 عاما لكأس العالم لكرة السلة، بعد تغلبه على مصر 70/81 فى ثانى مواجهات الدور قبل النهائى لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر بصالة 3 باستاد القاهرة الدولي.

ويواجهه منتخب مالى نظيره السنغالى فى المباراة النهائية للبطولة، بعد نجاحهما فى التأهل لكأس العالم، عند الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، بينما يواجه منتخب مصر نظيره الغينى فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى الثالثة عصر اليوم.

ونجح المنتخب المالى فى التقدم فى الشوط الأول 28/42، وحافظ على تقدمه حتى انهى المباراة لصالحه 70/81.

وكان منتخبا مالى ومصر قد نجحا فى بلوغ كأس العالم على مستوى الناشئات، بعد فوز مالى على مصر مرتين 64/36، و68/55، وكذلك على السنغال 74/39،و61/37، فيما لم تمنع خسارة منتخب مصر من السنغال 67/64 من التأهل نتيجة لفوز مصر فى اللقاء السابق بين المنتخبين 54/48.

وضرب ناشئات مصر موعدا مع منتخب مالى فى نهائى البطولة عند الخامسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء. ويشارك فى البطولة منتخبات مالى والسنغال وغينيا، ومصر المستضيفة، على مستوى الناشئين، وفيما يخص الناشئات فتضم البطولة مصر والسنغال ومالى، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثانى فى البطولة لكأس العالم لكرة السلة. ويتولى إدارة البطولة محمد فتحى وخالد القوصى، عضوى مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة.